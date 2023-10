MotoGP | Gp Giappone Gara, Vinales: “La mia gara è finita alla prima curva”

GP Giappone MotoGP 2023 Aprilia – Maverick Vinales ha chiuso il Gran Premio del Giappone, quattordicesima tappa del Motomondiale 2023, in 19esima posizione.

La gara di Maverick è stata sostanzialmente compromessa alla prima curva. Partito bene, Viñales è stato mandato largo fino a scivolare sulla ghiaia della via di fuga. Risalito in sella, ovviamente ultimo con oltre un giro di distacco, ha effettuato il cambio moto e sul bagnato si è fatto notare per un ritmo decisamente veloce. L’annullamento della seconda partenza, che lo avrebbe visto partire dalla pitlane, ha posto fine ad ogni sua ambizione di rimonta. Lasciando una comprensibile sensazione di frustrazione.

Dichiarazioni Maverick Vinales Gara GP Giappone MotoGP 2023

“La mia gara è finita alla prima curva, dove sono stato mandato largo sulla ghiaia, caduto e ripartito ultimo con distacco. Dopo il cambio di moto, onestamente il passo sul bagnato era molto buono, ma con così tanto spazio da recuperare non sarebbe stata una gara facile. Speravo nella ripartenza dopo la bandiera rossa, sarei comunque partito dalla pitlane ma con qualche opportunità in più”.

