MotoGP | Gp Giappone Gara, Bezzecchi: “Non male per essere il primo flag-to-flag”

MotoGP GP Giappone Mooney VR46 – Marco Bezzecchi ha tagliato il traguardo del Gran Premio del Giappone (14esima tappa della MotoGP 2023) ai piedi del podio.

Il #72 del Mooney VR46 Racing Team alla sua prima gara con flag-to-flag ha avuto qualche contatto di troppo nelle primissime fasi di gara che lo ha fatto retrocedere.

Ha poi recuperato ma faticava a guidare con i suoi riferimenti. Alzando il ritmo è stato passato da Marc Marquez, chiudendo quarto. Ora in Campionato è a 54 punti dal leader Pecco Bagnaia.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gara GP Giappone MotoGP 2023

“Da un lato sono contento del piazzamento finale, considerato che non abbiamo mai girato sul bagnato qui, siamo stati nel gruppo dei più forti fino alla bandiera rossa. Sono partito bene, ma alla prima curva, per evitare Pecco, mi sono toccato con altri due piloti. Poi alla curva tre, ho sentito un’altra botta e mi sono ritrovato in fondo al gruppo. Ho sfruttato l’occasione e ho cambiato subito la moto, non male per essere il primo flag to flag della mia carriera. Le sensazioni erano buone, ero nel gruppo con i più forti, ma facevo davvero fatica a guidare con i miei riferimenti. Ho dovuto alzare un po’ il ritmo e Marquez mi ha superato. Dopo la bandiera rossa, immaginavo non saremmo ripartiti: era davvero troppo pericoloso per tutti.”