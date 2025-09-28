MotoGP | Honda si congratula con Marquez per la conquista del Titolo

GP Giappone Motegi MotoGP 2025 – Nello Sport c’è sempre meno spazio per il romanticismo, ma certe situazioni possono portarlo alla ribalta.

E’ accaduto oggi in Giappone, al Mobility Resort di Motegi, già Twin Ring, dove Marc Marquez ha festeggiato il suo nono Titolo iridato, settimo in MotoGP in sella alla Ducati e in casa della Honda, a distanza di sei anni dall’ultimo successo conquistato con la casa dall’ala dorata.

Grandi festeggiamenti e un riconoscimento che vale più di 1000 parole, quello della casa giapponese, che sui suoi canali social si è congratulata con il suo ex pilota.

Dichiarazioni Honda HRC Marc Marquez Campione del Mondo MotoGP 2025

“Congratulazioni da parte di tutta la Honda HRC a Marc Marquez e al suo team. È stato un viaggio lungo mille miglia e siamo felici di rivederti sul tetto del mondo con il nono titolo mondiale.”

Sometimes the #8Ball 🎱 isn't the end of the game. Congratulations from everyone at Honda HRC to @marcmarquez93 and his team. It has been a journey of a thousand miles and we are delighted to see you back on top of the world with a ninth World Championship. #MoreThanANumber pic.twitter.com/s9LyBtdQb1 — Honda HRC Castrol – MotoGP (@HRC_MotoGP) September 28, 2025

