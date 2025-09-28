MotoGP

MotoGP | Honda si congratula con Marquez per la conquista del Titolo

La casa giapponese con cui lo spagnolo ha vinto sei Titoli della Top Class ha reso omaggio al Campione di Cervera

di Alessio Brunori28 Settembre, 2025
GP Giappone Motegi MotoGP 2025 – Nello Sport c’è sempre meno spazio per il romanticismo, ma certe situazioni possono portarlo alla ribalta.

E’ accaduto oggi in Giappone, al Mobility Resort di Motegi, già Twin Ring, dove Marc Marquez ha festeggiato il suo nono Titolo iridato, settimo in MotoGP in sella alla Ducati e in casa della Honda, a distanza di sei anni dall’ultimo successo conquistato con la casa dall’ala dorata.

Grandi festeggiamenti e un riconoscimento che vale più di 1000 parole, quello della casa giapponese, che sui suoi canali social si è congratulata con il suo ex pilota.

Dichiarazioni Honda HRC Marc Marquez Campione del Mondo MotoGP 2025

“Congratulazioni da parte di tutta la Honda HRC a Marc Marquez e al suo team. È stato un viaggio lungo mille miglia e siamo felici di rivederti sul tetto del mondo con il nono titolo mondiale.”

