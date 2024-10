MotoGP | GP Giappone Gara, Quartararo: “È stato un weekend duro. Non avevo grip”

MotoGP GP Giappone Yamaha Monster – Fabio Quartararo ha chiuso il Gran Premio del Giappone, sedicesima posizione del Motomondiale 2024, in dodicesima posizione.

Quartararo è partito dalla dodicesima posizione. Dopo aver perso alcune posizioni nelle fasi iniziali, è presto risalito all’undicesimo posto già nel primo giro. Un duello con Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio si è concluso con il francese retrocesso di due posizioni. Era desideroso di raggiungere i piloti davanti a lui, che in quel momento lottavano per l’ottava posizione dopo la caduta di Pedro Acosta, ma non è riuscito a recuperare. Il pilota Yamaha ha quindi concentrato la sua attenzione nel difendere la sua posizione dall’attacco di Johann Zarco per il resto della gara. Con Maverick Viñales caduto al dodicesimo giro, Quartararo si è lanciato verso la bandiera a scacchi mantenendo l’undicesima posizione. Ha cercato di rendere la sua Yamaha il più larga possibile, ma ha comunque perso la posizione a favore di Zarco all’ultimo istante, esaurendo il carburante. Ha concluso la gara in dodicesima posizione, a 32.299 secondi dal primo.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Preview GP Giappone Motegi MotoGP 2024

“È stato un weekend duro. Non avevo grip. La nostra moto dipende dalle condizioni della pista. Dobbiamo lavorarci su. Abbiamo anche finito il carburante, quindi è chiaro che dobbiamo cambiare alcune cose.”

