MotoGP | Bagnaia beffa ancora Acosta al via di Motegi: l’analisi della partenza in Giappone [VIDEO]

MotoGP GP Giappone – Dopo l’ottima partenza di ieri nella Sprint, Pecco Bagnaia si è confermato il più rapido nelle prime fasi dell’ultimo Gran Premio del Giappone, 16° appuntamento del mondiale 2024 di MotoGP.

Scattato dalla seconda posizione, l’italiano della Ducati è riuscito a superare Pedro Acosta già in curva 1, ponendosi in una situazione perfetta per quello che riguarda la gestione del proprio ritmo gara. Primi metri superbi anche per Jorge Martin, bravo a passare dall’11° alla sesta piazza in appena tre curve.

Una scalata che gli ha permesso di ottenere il secondo gradino del podio e di minimizzare l’emorragia di punti nel confronto con Bagnaia. Appuntamento tra due settimane per la splendida trasferta in terra australiana di Phillip Island.





