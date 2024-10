MotoGP | GP Giappone Gara, Rins: “È stata davvero dura”

MotoGP GP Giappone Yamaha Monster – Alex Rins ha chiuso il Gran Premio del Giappone, sedicesima tappa del Motomondiale 2024, in sedicesima posizione.

Rins è partito dalla diciannovesima posizione e ha mantenuto la posizione nelle fasi iniziali della gara. Sebbene avesse perso una posizione a favore di Takaaki Nakagami, è riuscito comunque a risalire fino al quindicesimo posto grazie a diverse cadute dei suoi rivali. Lo spagnolo, tuttavia, non ha mai trovato il feeling che cercava e non è riuscito a spingere come avrebbe voluto. È stato superato da Luca Marini al sedicesimo giro, ma ha continuato a lottare e ha concluso la gara in sedicesima posizione, a 40,839 secondi dal vincitore.

Dichiarazioni Alex Rins GP Giappone Motegi MotoGP 2024

“È stata una gara davvero dura. La prima parte della gara non è andata male. Abbiamo iniziato con l’assetto dell’Austria per vedere se avrebbe migliorato la frenata e il contatto con la gomma posteriore, ed è stato più o meno così. Riuscivo a sentire meglio la moto. Ma quando la gomma è calata, è stato difficile controllare lo slittamento delle ruote.”

4.6/5 - (42 votes)