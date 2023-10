MotoGP | GP Giappone interrotto a Motegi, Sanchini spiega perché non si è ripartiti [VIDEO]

MotoGP GP Giappone Motegi- Durante la diretta di Paddock Live, Mauro Sanchini ha analizzato i motivi che hanno spinto la direzione gara a stoppare l’ultimo Gran Premio del Giappone, 14° appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP, precisando come lo spray alzato dalle moto, unito alla poco visibilità, abbia portato i piloti a chiedere lo stop anticipato e quindi la chiusura della gara con metà dei giri all’attivo. Una scelta saggia, considerando le condizioni presenti a Motegi, che ha evitato un rischio troppo alto per la salute dei “centauri”.

Martin, ricordiamo, è riuscito a conquistare il gradino più alto del podio, lasciandosi alle spalle l’altra Ducati ma ufficiale di Bagnaia e la Honda di Marquez, confermatosi dopo l’ottima prova disputata in India. Un primato importante che permette allo spagnolo di portarsi a soli tre punti dalla vetta della classifica occupata da “Pecco”.

Quarta posizione per Marco Bezzecchi, seguito a ruota da Aleix Espargarò, Jack Miller e Augusto Fernandez, bravo a portare a punti la propria Aprilia nonostante le condizioni difficili. Chiudono la graduatoria della top dieci Fabio Di Giannantonio, Raul Fernandez e Fabio Quartararo. Appuntamento tra due settimane in Indonesia per un altro importante round nella lotta mondiale tra Martin e Bagnaia, ormai sempre più giocata sul filo dei punti.





