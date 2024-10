MotoGP | GP Giappone Gara, Espargarò: “La nona posizione è stata l’unica nota positiva di questo fine settimana”

MotoGP GP Giappone Aprilia – Aleix Espargaró ha chiuso il Gran Premio del Giappone, sedicesima tappa del Motomondiale 2024, in nona posizione.

È stata una gara combattuta, la nona posizione è stata l’unica nota positiva di questo fine settimana. La moto non aveva grip, lo stesso problema che abbiamo avuto per tutto il weekend e di conseguenza, ho sofferto tanto lo slittamento della gomma posteriore. Non siamo riusciti a estrarre tutto il potenziale della moto. Bisogna continuare a lavorare.

Dichiarazioni Aleix Espargaró GP Giappone Motegi Aprilia MotoGP 2024

“È stata una gara combattuta, la nona posizione è stata l’unica nota positiva di questo fine settimana. La moto non aveva grip, lo stesso problema che abbiamo avuto per tutto il weekend e di conseguenza, ho sofferto tanto lo slittamento della gomma posteriore. Non siamo riusciti a estrarre tutto il potenziale della moto. Bisogna continuare a lavorare.”

4.8/5 - (45 votes)