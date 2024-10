MotoGP | GP Giappone Gara, Vinales: “Abbiamo sofferto”

MotoGP GP Giappone Aprilia – Maverick Vinales non ha chiuso il Gran Premio del Giappone, sedicesima tappa del Motomondiale 2024.

Gara più sfortunata per Maverick Viñales che non è riuscito a concretizzare la terza posizione in griglia e la velocità dimostrata venerdì e sabato. Subito dopo il via, alla prima curva, un contatto con un altro pilota gli ha fatto perdere diverse posizioni, mettendolo in difficoltà fin dai primi giri. Nel tentativo di rimonta, Viñales è caduto al dodicesimo giro, ponendo fine anticipatamente alla sua gara.

Dichiarazioni Maverick Vinales GP Giappone Motegi Aprilia MotoGP 2024

“Abbiamo sofferto in questa gara, è stato difficile difendermi dagli attacchi degli avversari. Voglio mantenere la sensazione della qualifica, quando siamo riusciti a esprimere al massimo il potenziale della moto. Proverò a dare il massimo a Phillip Island: l’asfalto è nuovo e, inoltre, è una pista che mi piace.”

