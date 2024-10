MotoGP | Acosta tocca il cordolo e scivola: l’analisi della caduta a Motegi [VIDEO]

MotoGP GP Giappone – Sfruttando lo Sky Sport Tech, Mauro Sanchini ha cercato di analizzare i motivi della caduta di Pedro Acosta nell’ultimo Gran Premio del Giappone, 16° appuntamento del mondiale 2024 di MotoGP. Secondo il talent di Sky, lo spagnolo – mentre occupava la seconda piazza alle spalle di Pecco Bagnaia – ha toccato con troppa incisività il cordolo bagnato dell’ultima curva, perdendo di fatto l’anteriore e finendo nel ghiaione con la propria RC16 della Gas Gas. Un finale amaro che non gli ha permesso di giocarsi delle chance importanti per la vittoria del GP, anche in virtù del ritmo mostrato nell’intero arco del fine settimana.

Francesco “Pecco” Bagnaia, ricordiamo, ha dominato il Gran Premio del Giappone fin dal primo giro, trasformando un fine settimana da assoluto protagonista in una vittoria fondamentale. Il pilota della Ducati ha tenuto dietro Jorge Martin e Marc Marquez, rafforzando la sua posizione in campionato. Dopo una partenza impeccabile, Bagnaia ha guidato senza esitazioni fino alla bandiera a scacchi, riducendo il distacco da Martin a soli dieci punti, mantenendo così aperta la lotta per il titolo a quattro gare dal termine della stagione.

In quarta posizione ha concluso Enea Bastianini, che ha dovuto fare i conti con una partenza difficile che ha compromesso le sue possibilità di lottare per il podio. Franco Morbidelli, Brad Binder, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio hanno completato le prime otto posizioni. Aleix Espargarò e Jack Miller hanno chiuso la top ten. Il prossimo appuntamento è tra due settimane, con l’attesissimo Gran Premio di Phillip Island in Australia, dove la sfida per il campionato entrerà nel vivo.





