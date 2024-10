MotoGP | GP Giappone Gara, Di Giannantonio: “Avrei potuto lottare per la Top5”

MotoGP GP Giappone Ducati VR46 Racing Team – Fabio di Giannantonio ha chiuso il del Gran Premio del Giappone, sedicesima tappa del Motomondiale 2023, in ottava posizione.

134 punti per Fabio in classifica generale (decimo nella generale ndr), scattato anche lui dalla terza fila in P7. Primi giri in bagarre – con una rimonta dalla P14 – e un’ottima fase finale per ricucire il gap sul gruppo davanti.

Dichiarazioni Fabio di Giannantonio Gp Giappone Motegi MotoGP 2024

“Avevo davvero un buon passo, avrei potuto lottare per la Top5, di questo un po’ mi dispiace, ma il via è stato una giungla. Nella bagarre ho perso tante posizioni, poi ho recuperato. Ho sicuramente regalato un bello show anche se il risultato finale, in termini di posizioni, non è fantastico. Sono soddisfatto, è il primo weekend in cui mi sono sentito bene sulla moto. Sono tornato a guidare in maniera delicata, ad essere veloce. Torniamo a casa, ci aspetta un consulto medico mercoledì di questa settimana per avere un’altra opinione sulla condizione attuale della spalla sinistra.”

