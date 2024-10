MotoGP | Gp Giappone Gara, Acosta: “Ho fatto una caz..ta”

MotoGP Gp Giappone KTM GASGAS – Pedro Acosta purtroppo per lui e per la KTM ha bissato nella gara “lunga” di Motegi la caduta avvenuta nella Sprint Race del sabato del Gran Premio del Giappone.

Se ieri era caduto mentre era al comando, oggi è caduto mentre era in seconda posizione alle spalle di Pecco Bagnaia (vedi foto, ndr). Un’altra occasione buttata per il rookie della KTM, che dopo la pole con tanto di record della pista, porta a casa due “zeri” pesanti. Ecco cosa ha detto Acosta ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Pedro Acosta Gara Gp Giappone MotoGP 2024

“Oggi ho fatto una cazzata. Difficile dire se potevo vincere, ma sicuramente avevamo il potenziale per giocarci il podio. In Australia di solito sono competitivo, poi c’è la Thailandia, dove lo scorso anno Binder aveva fatto una bella gara. Qui tutte le KTM sono andate forte, proveremo a farle andare anche in Australia.”

