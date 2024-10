MotoGP | Gp Giappone, Bastianini: “Gara inaspettata”

MotoGP GP Giappone Ducati – Enea Bastianini si aspettava una gara diversa a Motegi, dove si è corsa la 16esima tappa della MotoGP 2024, il Gran Premio del Giappone.

Il #23 della Ducati dopo una buona partenza, ha perso posizioni nelle prime fasi di gara, passato da Brad Binder, è stato infilato anche da Marc Marquez e Jorge Martin. Successivamente ha rimontato, perdendo però molto tempo dietro al sud-africano della KTM (Binder).

Alla fine è giunto quarto al traguardo e ad un certo punto della gara aveva in mente di prendere Marquez, che vedeva davanti, ma l’aver stressato le gomme nella rimonta non lo ha aiutato, chiudendo così quarto ai piedi del podio. Ecco cosa ha detto il pilota Ducati ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Enea Bastianini Gara GP Giappone Motegi Ducati MotoGP 2024

“E’ stata una gara inaspettata, dopo che mi ha passato Brad (Binder), si sono infilati anche Marc (Marquez) e Jorge (Martin). Alla staccata 11 non vedevo nulla e alla fine ho dovuto gestire. Una volta passato Brad ho cercato di prendere Marc, ma non era semplice, aveva un buon ritmo. Ho perso molto tempo dietro a Brad, guida in modo particolare, si ferma a centro curva e la nostra moto soffre la ripartenza. Tutte le volte che ho Brad davanti, mi prende male. Per passarlo ho dovuto fare traiettorie strane, ho usato tanta gomma e la pressione di quella davanti è andata su.”

