MotoGP | Gp Giappone Gara, Bezzecchi: “E’ andata un pelo meglio di ieri”

MotoGP GP Giappone Ducati VR46 Racing Team – Marco Bezzecchi ha chiuso il Gran Premio del Giappone, 16esimo appuntamento del Motomondiale 2024, in settima posizione.

Al via dalla P8 e imbottigliato nel traffico del primo giro, Marco è relegato in P12. Capace di un ottimo passo per tutta la durata di gara, scala la classifica fino ad arrivare in scia alla P6. Con i punti di oggi è nono nella generale con 134 punti.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gp Giappone Motegi MotoGP 2024

“Una gara buona, un pelo meglio di ieri anche se in partenza sono rimasto bloccato nel traffico. Lo scatto è stato buono, poi mi sono toccato con Alex (Marquez ndr) e ho dovuto recuperare. Nei primi 6/7 giri ho superato le Aprilia e poi Jack (Miller ndr), non per le posizioni di vertice, ma è stato divertente. Avevo buone sensazioni nei sorpassi e, nel finale, mi sono avvicinato a Franco e Brad (Morbidelli e Binder) e facevo un po’ l’elastico anche con Fabio (Di Giannantonio). In generale un weekend solido.”

