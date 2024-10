MotoGP | Gp Giappone Gara, Marc Marquez: “Sono molto contento”

MotoGP Ducati Gresini – Marc Marquez ha portato a casa il terzo gradino del podio nel Gran Premio del Giappone, 16esima tappa della MotoGP 2024 disputata al Mobility Resort Motegi.

L’otto volte iridato dopo una bella partenza dalla terza fila, ha subito recuperato posizioni, portandosi subito in quinta posizione, a ridosso dei primi.

Passato Enea Bastianini e Brad Binder, ha poi battagliato a distanza con il riminese, chiudendo sul terzo. Ecco cosa ha detto lo spagnolo ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Marc Marquez Gara Gp Giappone MotoGP 2024

“Con Bastianini gestione al massimo, avevo paura dell’ultima parte di gara perché lui è sempre forte. Ho cercato di non sbagliare e abbiamo fatto una gara buona, ma non perfetta perché nei primi giri con i sorpassi non ho difeso bene e ho perso tanto tempo. Avevo qualcosa per essere lì, non mi sentivo bene dietro con la media, ma con la soft non potevamo fare la gara. Feeling strano venire qui essendo in Ducati, ma ho comunque incontrato i giapponesi mercoledì, adesso lavoriamo solo con Ducati, ma la relazione personale dopo 10 anni rimane. Qui abbiamo guidato una Ducati e fatto due podi, sono molto contento. Infortunio? Se chiedi ad un dottore cosa succede se rompi un braccio quattro volte, ti dice che perdi performance. Ma abbiamo lavorato per essere al livello massimo, non ho più il fisico del 2019 ma mi diverto sulla moto, provo ad aiutare Ducati. Volevo vincere una gara e l’ho fatto.”

