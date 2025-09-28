MotoGP | GP Giappone Gara, Marini: “Fin dall’inizio qualcosa non funzionava”

GP Giappone Motegi Castrol Honda MotoGP 2025 – La gara di Luca Marini è durata soltanto pochi giri. Un problema alla sua RC213V, avvertito già dalla partenza, lo ha costretto a rientrare ai box. Luca comunque guarda con ottimismo alla prossima gara che si disputerà a Mandalika tra pochi giorni.

Dichiarazioni Luca Marini GP Giappone Motegi Honda Castrol MotoGP 2025

“Fin dall’inizio ho avuto la sensazione che qualcosa non funzionasse correttamente con la moto. La situazione non è migliorata quindi sono dovuto rientrare ai box e purtroppo finire la gara. È un peccato perché penso che avremmo potuto essere lassù in testa a combattere. È una grande giornata per Honda, Joan è stata in grado di mostrare il potenziale della moto ed è una grande spinta per tutti coloro che sono coinvolti in questo progetto. Con questo risultato per lui e questo risultato per me, la cosa migliore che possiamo fare è andare direttamente a Mandalika e tornare subito al lavoro. Non vedo l’ora che arrivi il resto dell’anno e di continuare ciò che abbiamo dimostrato”

