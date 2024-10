MotoGP | Gp Giappone Gara, Bagnaia: “Dobbiamo continuare così”

MotoGP GP Giappone Ducati – Pecco Bagnaia ha vinto il Gran Premio del Giappone classe MotoGP, 16esimo appuntamento del Motomondiale 2024, corso al Mobility Resort Motegi.

Il pilota della Ducati che partiva dalla prima fila, ha subito preso il comando della gara senza più lasciarlo fino al traguardo. Per lui ottava vittoria in stagione (come Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Marc Marquez e Casey Stoner, ndr), 26esima in MotoGP, 36esima in carriera, 102esima per la Ducati.

Con questo successo il piemontese si porta a -10 dalla vetta della classifica iridata, occupata da Jorge Martin, oggi secondo dopo una bellissima rimonta dalla quarta fila. Ecco cosa ha detto il pilota Ducati ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Gara GP Giappone Motegi Ducati MotoGP 2024

“E’ stata una gara abbastanza complicata, il passo è stato veloce e negli ultimi giri ero andato in difficoltà in frenata. Ho dovuto cambiare il modo in cui entravo in curva, sono riuscito a ricreare il gap e sono stato tranquillo. Abbiamo recuperato dei punti e dobbiamo continuare così. Quando fai una lotta il ritmo è più lento, quando hai un passo più veloce di quello davanti a te è facile ma se hai un passo simile è tosta. Quest’anno abbiamo fatto tempi incredibili, per le condizioni che c’erano non è stato affatto male. Mentalmente è stressante, basta poco per guadagnare tanti punti o perderne tanti. Dobbiamo continuare a lavorare in questo modo, abbiamo avuto un intoppo in qualifica ma è stato tutto perfetto. Freniamo sempre più forte, si sta arrivando a dei livelli di frenata incredibili, in alcuni punti dovevo registrare la leva, ho dovuto cambiare approccio alla frenata perchè iniziavo a fare fatica a fermarmi alla curva 5. Negli ultimi giri, guadagnare di più ha permesso agli altri di consumare di più la gomma.”

