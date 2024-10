MotoGP | Gp Giappone Gara, Martin: “Bagnaia mi rende migliore”

MotoGP GP Giappone Ducati Pramac – Jorge Martin è stato autore di una grandissima rimonta al Mobility Resort Motegi, teatro del Gran Premio del Giappone, 16esima tappa della MotoGP 2024.

Partito dall’11esima casella, “Martinator” è stato autore di una grandissima partenza e già dopo poche curve era quinto. Successivamente si è portato in seconda posizione, poi ha cercato di recuperare terreno su Bagnaia, che però ha avuto un ritmo tale da permettergli di vincere la gara. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP “Martinator”.

Dichiarazioni Jorge Martin Gara GP Giappone Ducati MotoGP 2024

“Pecco (Bagnaia) mi rende migliore, ci sproniamo ad essere migliori. L’altro giorno ha detto che voleva una lotta, allora spero che per la prossima chiuda il gas! Io ho dovuto usare tanto la gomma all’inizio e quando l’ho raggiunto ero già al limite, Pecco ha gestito bene. I primi giri sono stati buoni ma quando hai in mente di passare, lo fai e sapevo che sarei arrivato secondo presto. Dovevo passare Binder, Enea (Bastianini) e Marc (Marquez). L’obiettivo è arrivare a Valencia con la possibilità di vincere ma spero di farlo prima, ci sono delle piste buone per me per prendere altri punti. Importante arrivare a Valencia con opzioni.”

