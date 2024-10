MotoGP | Gp Giappone Gara: domina Bagnaia, Martin e Marc Marquez a podio

MotoGP Gp Giappone Gara – Pecco Bagnaia ha dominato il Gran Premio del Giappone classe MotoGP, 16esimo appuntamento del Motomondiale 2024, corso al Mobility Resort Motegi.

Il pilota piemontese della Ducati è stato autore di una grande partenza ed ha preso subito il comando della gara senza più lasciarlo sino alla bandiera a scacchi. Per Bagnaia ottava vittoria stagionale, 26esima in MotoGP, 36esima in carriera, 102esima per la Ducati. Il tre volte iridato entra nell’elite di piloti che hanno vinto almeno 8 gare in stagione, come Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Marc Marquez e Casey Stoner. E’ anche la vittoria italiana numero 900 in tutte le classi del Motomondiale.

Sul podio dopo una bellissima partenza dalla quarta fila (11esimo tempo, ndr) un ottimo Jorge Martin (Ducati GP 24 Pramac), che nelle prime fasi ha recuperato subito cinque posizioni, e che poi è salito sul secondo gradino del podio. “Martinator” ha provato a riprendere Bagnaia, ma uno spavento a pochi giri dalla fine lo ha “consigliato” a tenersi stretto il secondo posto.

Terzo gradino del podio per Marc Marquez (Ducati GP 23 Gresini), vincitore di un duello a distanza su Enea Bastianini (Ducati GP 24), con quest’ultimo che dopo una buona partenza, ha perso 3/4 posizioni nelle prime fasi di gara e che ha perso molto tempo dietro a Brad Binder (KTM).

Dietro alla “Bestia” ha chiuso Franco Morbidelli, che in sella alla seconda Ducati Pramac GP 24 è giunto quinto al traguardo, davanti al sopracitato Binder e ai due piloti Ducati VR46 Racing Team Marco Bezzecchi e Fabio di Giannantonio. In Top Ten anche l’Aprilia di Aleix Espargarò e la KTM di Jack Miller.

A punti anche Johann Zarco su Honda LCR (miglior moto giapponese al traguardo, ndr), Fabio Quartararo (Yamaha), Takaaki Nakagami (Honda LCR), Luca Marini (Repsol Honda) e Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse). Fuori dalla zona punti le Yamaha di Alex Rins e della wild-card Remy Gardner.

Da segnalare ancora una caduta (mentre era secondo, ndr) per il rookie Pedro Acosta, che così come avvenuto nella Sprint Race, butta via un probabile piazzamento tra i primissimi. A terra senza conseguenze anche Maverick Vinales, Augusto Fernandez, Alex Marquez e Joan Mir (contatto tra questi ultimi due, ndr), mentre si è ritirato Lorenzo Savadori che sostituiva l’infortunato Miguel Oliveira in sella alla seconda Aprilia Trackhouse.

Con questa vittoria Bagnaia si porta a -10 da Martin, mentre Bastianini è terzo a 79 punti dalla vetta, due in più di Marc Marquez.

