MotoGP | GP Giappone: frattura alla clavicola per Martin [VIDEO]

MotoGP GP Giappone Aprilia Racing – Brutta tegola per il team di Noale che oggi nella Sprint Race ha visto entrambi i piloti out già al primo giro. Ad avere la peggio è stato Jorge Martin che ha riportato la frattura scomposta della clavicola destra. Il pilota spagnolo, già reduce da numerosi infortuni in questa stagione, è stato portato in elicottero all’ospedale di Dokkyo per sottoporsi ad una TAC che stabilirà l’entità della frattura. E’ già certo che dovrà operarsi.

Controlli anche per Marco Bezzecchi che ha riportato una contusione alla gamba destra ma fortunatamente non ci sono fratture. Non è ancora noto se il pilota riminese continuerà il weekend.

Comunicato Aprilia Racing su Jorge Martin e Marco Bezzecchi

“Jorge Martin è stato sottoposto a indagini diagnostiche presso il centro clinico del circuito, in seguito a una caduta. Gli esami radiografici hanno evidenziato una frattura alla clavicola destra.

Per ulteriori accertamenti, Martin è stato trasferito in elicottero al Dokkyo Medical Hospital, dove verrà sottoposto a una tomografia computerizzata (TC) al fine di definire con maggiore precisione la tipologia e l’estensione della frattura”



