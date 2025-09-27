MotoGP | GP Motegi Sprint Race, Bagnaia torna alla vittoria: gli highlights [VIDEO]

MotoGP GP Sprint Race GP Motegi – Francesco Bagnaia torna alla vittoria dopo molte gare difficili. Il pilota del team Ducati, ha dominato la Sprint Race del Gran Premio di Motegi, precedendo il compagno di squadra Marc Marquez e la KTM di Pedro Acosta.

Buona prestazione di Joan Mir che porta la Honda in Top 5 con il quarto posto davanti alla Ducati VR46 di Franco Morbidelli. Sesto Fabio Quartararo in sella alla Yamaha, a precedere la Honda di Luca Marini. Bene le Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez e Ai Ogura che seguono in ottava e nona posizione. Fuori dalla zona punti, Alex Marquez che ha tagliato il traguardo decimo.

Brutta caduta al via per Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Lo spagnolo ha riportato la frattura della clavicola destra e dovrà esseere operato. Escluse complicazioni per Bezzecchi.



