MotoGP

MotoGP | GP Motegi Sprint Race, Bagnaia torna alla vittoria: gli highlights [VIDEO]

Marc Marquez e Acosta completano il podio, KO Aprilia

di Jessica Cortellazzi27 Settembre, 2025
MotoGP | GP Motegi Sprint Race, Bagnaia torna alla vittoria: gli highlights [VIDEO]MotoGP | GP Motegi Sprint Race, Bagnaia torna alla vittoria: gli highlights [VIDEO]

MotoGP GP Sprint Race GP Motegi – Francesco Bagnaia torna alla vittoria dopo molte gare difficili. Il pilota del team Ducati, ha dominato la Sprint Race del Gran Premio di Motegi, precedendo il compagno di squadra Marc Marquez e la KTM di Pedro Acosta.

Buona prestazione di Joan Mir che porta la Honda in Top 5 con il quarto posto davanti alla Ducati VR46 di Franco Morbidelli. Sesto Fabio Quartararo in sella alla Yamaha, a precedere la Honda di Luca Marini. Bene le Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez e Ai Ogura che seguono in ottava e nona posizione. Fuori dalla zona punti, Alex Marquez che ha tagliato il traguardo decimo.

Brutta caduta al via per Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Lo spagnolo ha riportato la frattura della clavicola destra e dovrà esseere operato. Escluse complicazioni per Bezzecchi.


Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-gp-giappone-motegi-day-1-2025-00002.JPGmotogp-gp-giappone-motegi-day-1-2025-00047.JPGmotogp-gp-giappone-motegi-day-1-2025-00059.JPGmotogp-gp-giappone-motegi-day-1-2025-00048.JPGmotogp-gp-giappone-motegi-day-1-2025-00007.JPGmotogp-gp-giappone-motegi-day-1-2025-00063.JPGmotogp-gp-giappone-motegi-day-1-2025-00027.JPGmotogp-gp-giappone-motegi-day-1-2025-00014.JPGmotogp-gp-giappone-motegi-day-1-2025-00042.JPGmotogp-gp-giappone-motegi-day-1-2025-00010.JPGmotogp-gp-giappone-motegi-day-1-2025-00040.JPGmotogp-gp-giappone-motegi-day-1-2025-00004.JPG

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news