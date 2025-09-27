MotoGP | GP Giappone Sprint Race, Acosta: “A fine gara mi mancava trazione”

GP Giappone Motegi KTM MotoGP 2025 – Podio Sprint a Motegi per Pedro Acosta, che nonostante in qualifica sia stato rallentato da un problema tecnico, ha chiuso terzo alle spalle delle Ducati Factory di Pecco Bagnaia e Marc Marquez.

Lo “Squalo” di Mazarron ha migliorato molto in frenata, mentre ha sottolineato come perda ancora terreno in accelerazione rispetto alle Ducati. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Pedro Acosta Sprint Race Gp Giappone Motegi KTM MotoGP 2025

“Ho perso tanto tempo dietro a Mir provando a sorpassarlo, Pecco ha fatto distanza ed è stato difficile raggiungerlo. Penso che dobbiamo essere contenti considerando anche il problema in qualifica. Abbiamo fatto un altro podio, un’altra Top 5 e dobbiamo pensare a domani. Ho migliorato tanto la frenata, mentre in trazione manca tanto confronto alle Ducati. Domani la gara sarà lunga e sarà sulla gestione delle gomme. Quest’anno guidiamo più veloce dell’anno scorso, proviamo a fare un altro step come ha fatto Ducati. A fine gara mi mancava trazione e ho avuto problemi al posteriore, vediamo di fare meglio domani e gestire in maniera diversa.”

