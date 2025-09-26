MotoGP

MotoGP | GP Giappone Day 1, Quartararo: “Sensazioni non buonissime”

Il pilota francese passa direttamente in Q2 con l'ottavo tempo

di Jessica Cortellazzi26 Settembre, 2025
GP Giappone Motegi Yamaha MotoGP 2025 – Nonostante l’accesso diretto in Q2, il pilota della Yamaha, Fabio Quartararo non si è detto del tutto soddisfatto del turno di Prove concluso con l’ottavo tempo. Ecco cos’ha dichiarato il francese ai microfoni di Sky Sport MotoGP, dopo la sessione.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Day 1 GP Giappone Motegi MotoGP 2025

“Le sensazioni non sono buonissime, facciamo tanta fatica. Abbiamo modificato la moto per il time-attack ma non è andata benissimo. Si può fare meglio domani, sul passo sappiamo che facciamo molta difficoltà. Alle curve 1,3 e 5 ci sono staccate dove bisogna frenare tanto e sono al limite. Non mi aspetto niente dalla gara, solo provare a divertirmi che è la cosa più importante. Con la soft il passo non era male ma sto troppo tempo al 100%, gli altri quando arrivano in gara hanno un 20% in più che io non riesco a fare. Vediamo cosa possiamo fare per le qualifiche”

Foto: Valter Magatti

