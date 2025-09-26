MotoGP | GP Giappone Day 1, Bezzecchi: “Sono super fiducioso”

GP Giappone Motegi Aprilia Racing MotoGP 2025 – Giornata dai due volti quella di Motegi di Marco Bezzecchi, con il pilota Aprilia che ha chiuso con il sorriso.

Dopo due cadute avvenute nelle FP1, chiuse all’11esimo posto, il riminese della casa veneta ha ottenuto il miglior tempo delle pre-qualifiche, portando in testa la sua RS-GP25, accedendo così direttamente alla Q2.

Come ammesso dallo stesso #72, il turno mattutino era stato preso con troppa foga, soprattutto la prima caduta era evitabile, ecco cosa ha detto il “Bez” ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Day 1GP Giappone Motegi MotoGP 2025

“Stamattina ho iniziato con il piede giusto, ma con troppa carica. La prima caduta potevo evitarla, la seconda è stata un errore minimo, ma adesso basta veramente poco. Sono contento di essere andato bene oggi pomeriggio soprattutto perché i ragazzi oggi si sono fatti il mazzo nel box e li ringrazio tanto. Oggi volevo riprovare la media visto che stamattina ho girato poco e non sono andato malissimo, ancora mi devo sistemare, ma il degrado qui è alto e con la soft sarà dura, non sono super fiducioso. Ho delle buone sensazioni con entrambe ma dobbiamo sistemarci. L’asfalto è bello, è in ottime condizioni ma stamattina ci sono state situazioni delicate come la curva 5, senza troppo preavviso, io penso che derivano dalla gomma soft anteriore. Oggi con la media davanti è andata meglio. A me piace avere la potenza in mano, non guido strozzato, ma la moto è scorbutica, dobbiamo sempre partire facendo un mix tra quello che mi piace e quello che fa la moto. Mano a mano ci sistemiamo cercando di capire i punti dove posso migliorare io.”

3.9/5 - (10 votes)