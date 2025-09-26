MotoGP | Marquez su Valentino Rossi: “Eguagliarlo è un onore”

GP Giappone Motegi Ducati MotoGP 2025 – Marc Marquez potrebbe festeggiare a Motegi il nono Titolo Mondiale, settimo in MotoGP.

Andrebbe quindi ad eguagliare i Mondiali vinti da Valentino Rossi, con quest’ultimo che nel 2015 aveva visto svanire il sogno del decimo Titolo dopo essere stato penalizzato con partenza dall’ultima posizione a Valencia per gli ormai famosi fatti di Sepang accaduti proprio con Marquez.

Intervistato dai colleghi di AS.com, Marquez ha sottolineato come sarà un onore eguagliare i 9 Mondiali di Valentino Rossi, ecco cosa ha detto il pilota spagnolo.

Dichiarazioni Marc Marquez Vs Valentino Rossi 9 Titoli Mondiali

“Diversi record di nomi importanti sono già stati eguagliati e questo è un onore, e eguagliare Valentino Rossi è un altro onore. Ho sempre detto che, quando guardavo le gare, i miei idoli erano Valentino Rossi e Dani Pedrosa. Ce n’erano due che ho guardato e sono rimasto sbalordito a guardarli. Il riferimento? Ho sempre guardato di più Pedrosa, per la sua altezza, perché da piccolo assomigliavo di più a Dani e volevo essere come lui, ma per essere all’altezza di Rossi… Lui è uno dei grandi nomi, come quando in altre cose ho eguagliato Agostini o Nieto. Ti vedi intorno a nomi che sono difficili da credere.”

Sul possibile decimo Titolo ha poi aggiunto: “Il decimo è possibile, perché è il numero successivo. Parlo come se dessi per scontato questo titolo…”

Dichiarazioni Marc Marquez Pilota Migliore della Storia

“Non dirò mai se sono il migliore, e poi perché credo che ogni pilota abbia avuto la sua epoca. È molto difficile dire che uno sia migliore di un altro. Poi, quando ti ritiri, sono i numeri a dirti chi è il migliore. I numeri non mentono. Le parole se le porta via il vento, ma i numeri non mentono e ti mostrano dove sei. Ci sono piloti che non si sono mai affrontati e non si può sapere chi è più veloce, perché ognuno ha avuto la sua epoca, le sue difficoltà, i suoi infortuni e i suoi momenti.

