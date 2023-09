MotoGP | Gp Giappone Day 1, Quartararo: “Ho solo una distorsione alla caviglia”

MotoGP GP Giappone 2023 Monster Energy Yamaha – Fabio Quartararo ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio del Giappone, 14esima tappa del Motomondiale 2023, con il 13esimo tempo.

Quartararo ha disputato una sessione di prove libere 1 complessivamente positiva al mattino, concludendo al nono posto, e ha continuato lo slancio nel pomeriggio. Tuttavia, è stato vittima di un incidente alla curva 6. Nonostante una distorsione alla caviglia, El Diablo si è rimesso rapidamente in piedi, ma l’incidente alla fine gli è costato la possibilità di difendere il suo posto provvisorio in Q2. Ha concluso la sessione al 13° posto, a 1.031 dal primo.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Day 1 GP Giappone MotoGP 2023

“L’incidente non è stato eccezionale. Purtroppo abbiamo avuto un problema con il freno anteriore durante tutti i giri. Sono caduto ad una velocità piuttosto elevata, ma per fortuna ho solo una distorsione alla caviglia e qualche dolore al collo. Tornerò domani. Fisicamente sarà un po’ doloroso, ovviamente, perché il giorno dopo un incidente del genere il corpo diventa piuttosto dolorante. Ma devo dire che sono stato abbastanza fortunato. Per quanto riguarda il ritmo, sono uno dei più veloci. Un 1’45 basso in otto giri con la posteriore media, poi abbiamo montato la nuova morbida e non abbiamo fatto un passo. Questo è piuttosto frustrante per noi, quindi dobbiamo trovare una soluzione in questo settore.”