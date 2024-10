MotoGP | Gp Giappone Day 1, Binder: “Felice di essere il più veloce”

MotoGP Gp Giappone KTM – Brad Binder è stata la sorpresa della prima giornata di prove del Gran Premio del Giappone, 16esima tappa della MotoGP 2024.

Il sud-africano della KTM si è trovato a suo agio in una pista che ben si adatta alla sua RC16 e alla fine ha ottenuto il miglior tempo della sessione davanti a Marc Marquez e Jorge Martin. Ecco cosa ha detto il #33 della casa austriaca.

Dichiarazioni Brad Binder Day 1 Gp Giappone MotoGP 2024

“La prima gomma morbida in qualifica non ha funzionato bene come la gomma posteriore media della mattino. Ho dovuto fare un altro tentativo con un’altra gomma. La situazione è cambiata come il giorno e la notte: il modo in cui la moto funzionava era dannatamente bello. Naturalmente, essere il più veloce ti rende felice. La differenza tra pneumatici ‘vecchi’ e ‘nuovi’ oggi si è sentita molto. Sicuramente dobbiamo ancora lavorare per riuscire a mantenere la velocità sulla distanza di gara. La moto va bene su questo circuito, questo è certo e begli ultimi anno siamo andati bene, quindi cercheremo di sfruttare questo vantaggio.”

