MotoGP | GP Giappone, Borsoi sulle libere di Martin: “Non ha trovato il giusto feeling” [VIDEO]

MotoGP GP Giappone Pramac Martin – Soddisfazione a metà per Jorge Martin al termine delle prime due sessioni di lavoro sul tracciato di Motegi, teatro del prossimo Gran Premio del Giappone di MotoGP.

Intervistato da Sky Sport, Gino Borsoi ha cercato di analizzare il lavoro svolto dal team Pramac sulla moto dello spagnolo, precisando come quest’ultimo non sia riuscito a trovare il giusto feeling tra la mattina e il pomeriggio.

Una condizione che dovrà spingerlo, insieme alla squadra, a trovare dei correttivi in vista del prosieguo di questo fine settimana in terra nipponica. Martin, ricordiamo, ha chiuso le pre-qualifiche di questa mattina con il terzo tempo. Appuntamento alle 3.10 di questa notte per l’ultima sessione di libere prima delle qualifiche che stabiliranno lo schieramento per la Sprint e la gara di domenica.





