MotoGP | GP Giappone Day 1, Di Giannantonio: “Giornata positiva”

MotoGP GP Giappone Ducati VR46 Racing Team – Fabio di Giannantonio ha concluso la giornata di prove sul circuito di Motegi con il nono tempo che gli consente di accedere direttamente in Q2. Diggia si è detto soddisfatto del lavoro odierno, svolto senza ricorrere agli antidolorifici per la spalla e ha buone sensazioni per la Sprint di domani.

Dichiarazioni Fabio di Giannantonio Gp Day 1 Gp Giappone Motegi MotoGP 2024

“Una giornata positiva alla fine, abbiamo centrato la Q2 e sono contento. Non siamo partiti benissimo stamattina, per la prima volta ho provato a scendere in pista senza assumere anti dolorifici, non sono ancora pronto, mi fanno molto male alcuni muscoli della schiena. Ho sofferto, ma nella sessione del pomeriggio abbiamo fatto un bello step in avanti, forse avrei potuto limare ancora qualcosa a livello di crono, ma sono stato un po’ sfortunato alla fine. Sono convinto di poter fare un passo in avanti domani per la Sprint”

