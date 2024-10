MotoGP | Gp Giappone, Acosta: “Sono sempre stato competitivo a Motegi”

MotoGP Gp Giappone KTM GASGAS – Pedro Acosta ha avuto un ottimo fine settimana a Mandalika: si è qualificato in prima fila, è arrivato sesto nella Tissot Sprint e ha conquistato un brillante secondo posto nella gara di domenica, ottenendo così il suo quarto podio in MotoGP.

Il giovane talento cercherà di mantenere questo slancio su una pista dove ha sempre dimostrato di essere competitivo, come dimostrato la scorsa stagione quando è salito sul podio in Moto2. Su un circuito che ha visto le KTM ottenere ottimi risultati negli ultimi anni, Acosta punterà a portare la sua RC16 nella lotta per la vittoria, sempre più desideroso di ottenere la sua prima vittoria nella classe regina. Lo scorso weekend ha sognato in grande, anche se non è andata come sperava. Ora, con una nuova gara alle porte, le carte sono state rimescolate.

Dichiarazioni Pedro Acosta Gp Giappone MotoGP 2024

“Penso che il Giappone sarà una buona pista per noi, sono sempre stato competitivo a Motegi in Moto2 e la nostra moto dovrebbe funzionare bene su questa pista, guardando ai risultati della scorsa stagione. Ci sentiamo bene e fiduciosi dopo un grande risultato a Mandalika, quindi cercheremo di mantenere lo slancio, cercare di essere competitivi già venerdì e poi vedremo quali sono le nostre possibilità. Non vedo l’ora di correre davanti ai fan giapponesi!”

