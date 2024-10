MotoGP | GP Giappone 2024: Conferenza Stampa in DIRETTA

Diretta Conferenza Stampa GP Giappone – Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Motegi per la Conferenza Stampa del Gran Premio del Giappone. A partire dalle 10:00 sentiremo le dichiarazioni dei due contendenti al titolo Mondiale, Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Nella seconda parte, spazio a: Pedro Acosta, Fabio Quartararo e Takaaki Nakagami.

DIRETTA CONFERENZA STAMPA GP GIAPPONE DALLE 10:00

10:45 Termina qui la conferenza stampa! Grazie per averci seguito!

10:42 Nakagami: “Sarà emozionante il mio ultimo GP di casa, sento che non cambia nulla rispetto al passato. Provo le stesse sensazioni, giorno dopo giorno penso che le cose cambieranno. Avrò un casco diverso, ho cambiato l’idea, grafica più nello stile dell’autunno. C’è il tracciato di Motegi, mi piace molto. Da parte mia, ho ricevuto il pacchetto aerodinamico ed è positivo, abbiamo fatto un confronto, comprendendo meglio la differenza. La moto è più semplice e con il nuovo pacchetto è più facile curvare. Rimane presente la mancanza di grip al posteriore. Abbiamo un programma per ridurre le frenate tramite il bilanciamento dei freni”

10:40 Quartararo: “Ci sono tante accelerazioni qui e sappiamo che ci manca potenza che qui sarà cruciale, dobbiamo puntare al Q2. Abbiamo migliorato la frenata, spero di essere nella TOP 10 fin dal venerdì. Dobbiamo fare del nostro meglio e vedere dei miglioramenti, Yamaha è al quarto telaio diverso in cinque gare, cosa che in passato non accadeva”

10:37 Acosta: “Questa pista si addice molto alla nostra moto, speriamo di migliorare e di essere più vicini. Abbiamo compiuto diversi miglioramenti nelle ultime quattro gare, a Mandalika era importante concludere la gara. Speriamo di continuare così. Ajo nuovo team manager? Sono molto contento, penso che possa aiutarci nella lotta per il titolo. Personaggio speciale che mi ha aiutato tanto in passato”

10:36 Ed ecco la seconda parte della conferenza stampa

Dichiarazioni Bagnaia e Martin su weekend a Motegi

“Motegi mi si addice di più come pista rispetto a Mandalika. Domenica e in qualifica potrebbe piovere, dobbiamo essere pronti in ogni situazione. Credo che potremo essere competitivi per guadagnare punti a Martin”

Martin: “Nel 2023 è andata bene, avevo vinto sia Sprint che gara ma adesso mi importa di questa stagione. Le previsioni del tempo sono imprevedibili, sarà difficile ed impegnativo. Farò del mio meglio”

10:10 Dichiarazioni di Martin e Bagnaia su rispetto reciproco

Bagnaia: “Bello per me essere di nuovo in battaglia con Jorge, c’è stato sempre un rispetto reciproco. Sarebbe bello avere una battaglia in pista prima della fine, è stata una stagione difficile ma Jorge è stato più costante. Dobbiamo fare un piccolo passo avanti in termine di prestazioni rispetto alle ultime gare”

Martin: “Penso di essere un pilota diverso rispetto alla scorsa stagione, mi sento più completo. E’ un piacere ritrovarmi di nuovo qui insieme con Pecco. Mi ricordo bene l’ultima parte della scorsa stagione, eravamo sempre insieme anche nei servizi fotografici ed è bello ritrovarsi qui un anno dopo. Ci siamo dimostrati nuovamente i migliori”

10:05 Dichiarazioni su titolo Mondiale

Bagnaia: “E’ dall’inizio dell’anno che io e Jorge facciamo la differenza, ma finché la matematica non esclude Bastianini e Marquez dobbiamo tenerli in considerazione. Il quadro può cambiare velocemente, basta un errore”

Martin: “Mandalika è stato un weekend intenso. E’ da tanto che penso che saremo io e Pecco in corsa per il titolo, penso sia difficile per Bastianini e Marquez inserirsi nella lotta. E’ un piacere lottare con loro tre”

10:00 Inizia la conferenza!