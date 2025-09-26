MotoGP | GP Giappone 2025: Qualifiche in DIRETTA (live e foto)
Live timing e commento dal Mobility Resort Motegi
Diretta Qualifiche GP Giappone Motegi MotoGP 2025 – Amici di MotoGrandPrix, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Motegi, dove a partire dalle 03:50 orario italiano si disputeranno le qualifiche del Gran Premio del Giappone! Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della qualifica.
Il più veloce delle pre-qualifiche era stato Marco Bezzecchi che aveva preceduto Pedro Acosta e Marc Marquez. Quarto tempo per Joan Mir, seguito da Fabio di Giannantonio e Luca Marini.
Settimo tempo per Pecco Bagnaia, in pista con una Ducati Desmosedici ibrida, una 25 con forcella e forcellone della 2024.
Costretti alla Q1 tra gli altri Enea Bastianini, Jorge Martin, l’idolo di casa Ai Ogura, Alex Marquez e Franco Morbidelli.
Marco Bezzecchi il più veloce delle Pre-Qualifiche GP del Giappone a Motegi MotoGP 2025
#MotoGP #MotoGP2025 #Motegi #JapaneseGP 🇯🇵 #Motorionline Il pilota dell'Aprilia ha preceduto #PedroAcosta e #MarcMarquez https://t.co/sojoXJlr6C
— MotoGrandPrix (@motograndprixit) September 26, 2025
Foto Gallery Pre-Qualifiche GP del Giappone a Motegi MotoGP 2025
Le foto più belle delle pre-qualifiche del GP di Motegi #JapaneseGP 🇯🇵 #MotoGP #Motorionline nella nostra gallery!
– Clicca qui 👇https://t.co/UCPYmwxbOD pic.twitter.com/xM39i0Fp8N
— MotoGrandPrix (@motograndprixit) September 26, 2025
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login