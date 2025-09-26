News Ticker

MotoGP | GP Giappone 2025: Qualifiche in DIRETTA (live e foto)

Live timing e commento dal Mobility Resort Motegi

di Jessica Cortellazzi26 Settembre, 2025
Diretta Qualifiche GP Giappone Motegi MotoGP 2025 – Amici di MotoGrandPrix, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Motegi, dove a partire dalle 03:50 orario italiano si disputeranno le qualifiche del Gran Premio del Giappone! Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della qualifica.

Il più veloce delle pre-qualifiche era stato Marco Bezzecchi che aveva preceduto Pedro Acosta e Marc Marquez. Quarto tempo per Joan Mir, seguito da Fabio di Giannantonio e Luca Marini.

Settimo tempo per Pecco Bagnaia, in pista con una Ducati Desmosedici ibrida, una 25 con forcella e forcellone della 2024.

Costretti alla Q1 tra gli altri Enea Bastianini, Jorge Martin, l’idolo di casa Ai Ogura, Alex Marquez e Franco Morbidelli.

Marco Bezzecchi il più veloce delle Pre-Qualifiche GP del Giappone a Motegi MotoGP 2025

Foto Gallery Pre-Qualifiche GP del Giappone a Motegi MotoGP 2025

