MotoGP | GP Motegi Day 1, Marini: “Prima giornata davvero positiva”

GP Giappone Motegi Castrol Honda MotoGP 2025 – Giornata positiva per il team Castrol Honda che apre le danze nel GP di casa con un’ottima Top 10 nel turno di Prove del GP del Giappone. Joan Mir ha concluso in quarta posizione mentre Luca Marini ha ottenuto il sesto tempo.

Dichiarazioni Luca Marini Day 1 GP Giappone Motegi Honda Castrol MotoGP 2025

“Una prima giornata davvero positiva qui a Motegi, il nostro feeling già dalle FP1 era buono e sono riuscito ad essere veloce in entrambe le sessioni. Con la base che già funzionava bene, siamo stati in grado di continuare a concentrarci sulla moto e sono riuscito a rimanere comodamente all’interno della top ten. Honda ha lavorato molto duramente per preparare abbastanza parti nuove, quindi ora abbiamo le stesse specifiche su entrambe le moto, il che rende tutto un po’ più facile. Abbiamo ancora margini di miglioramento, soprattutto in frenata possiamo fare un passo avanti. Ora il nostro obiettivo si sposta a prendere il massimo dalle qualifiche perché con le temperature più alte del fine settimana, partire davanti sarà fondamentale.”

Dichiarazioni Joan Mir Day 1 GP Giappone Motegi Honda Castrol MotoGP 2025

“Non è il primo weekend dove andiamo forte ma è quello in cui mi sento più forte degli altri. Sono contento per Honda perché sta lavorando forte, vogliamo continuare così e vedere se posso fare un weekend normale con un buon risultato. Il test di Misano non ho potuto farlo per la lesione al collo ma abbiamo fatto i test privati a Barcellona la settimana prima che mi hanno aiutato a trovare la strada, abbiamo potuto fare uno step e dopo l’abbiamo portato a Misano, anche se ho girato solo il venerdì. Mi trovo vicino al 100%, non ho problemi per guidare e penso che migliorerò nei prossimi giorni.”

