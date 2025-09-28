MotoGP | GP Giappone 2025: la Gara in DIRETTA (live e foto)

Diretta MotoGP GP Giappone – Amici di MotoGrandPrix, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Motegi per la diretta del Gran Premio del Giappone, 17esimo appuntamento della MotoGP 2025. Seguiteci su questa pagina, a partire dalle 07:00 per non perdervi i momenti più importanti della sessione con diretta testuale e aggiornamenti in tempo reale!

Ieri si è disputata la Sprint Race che è stata vinta da Pecco Bagnaia, seguito da Marc Marquez e Pedro Acosta

Dalla Pole Position scatterà scatterà Pecco Bagnaia. In prima fila con lui Joan Mir con la Honda e il team-mate Marc Marquez.

Seconda fila per Pedro Acosta, Fabio Quartararo e Franco Morbidelli, mentre Luca Marini, settimo, aprirà la terza fila dove troviamo anche Alex Marquez e Marco Bezzecchi. Quarta fila per Raul Fernandez, Johann Zarco e Fabio Di Giannantonio.

Da segnalare l’assenza di Jorge Martin che dopo lo start della Sprint Race ha perso il controllo della sua Aprilia RS-GP 25 coinvolgendo anche l’incolpevole team-mate Marco Bezzecchi. Per Martin frattura scomposta della clavicola destra, mentre il “Bez” sarà regolarmente in pista.

DIRETTA MOTOGP MOTEGI DALLE 07:00