MotoGP | Gp Giappone: vince Bagnaia, Marquez è Campione del Mondo

MotoGP Gp Giappone Motegi Gara – Pecco Bagnaia ha dominato il Gran Premio del Giappone, secondo successo stagionale dopo Austin, 31esimo successo in MotoGP, 41esimo in carriera, vittoria col brivido dopo che il motore della sua Ducati ha iniziato a “fumare” a pochi giri dal termine della gara.

Il vero protagonista della giornata è però Marc Marquez che con il secondo posto si laurea Campione del Mondo per la nona volta, a distanza di sei anni dall’ultimo Titolo.

Marquez festeggia il quarto “Alloro Iridato” a Motegi dopo quelli del 2014, 2016 e 2018. Lo fa in casa della Honda dopo ben 4 operazioni al braccio destro dopo l’infortunio di Jerez 2020.

Nove i Titoli Mondiali, che vanno a pareggiare i conti con quelli del suo acerrimo rivale Valentino Rossi. Campione in MotoGP nel 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2025, uno in Moto2 2012, 125cc 2010. 2184 giorni fa l’ultimo festeggiamento per l’ultimo Mondiale.

Marquez è il primo nella storia a riuscire a vincere il Mondiale a cinque anni di distanza dall’ultimo trionfo, come scritto quello del 2019.

I numeri parlano chiaro, sempre a podio nelle Sprint Race tranne a Misano dove era caduto (14 vittorie in 17 gare), due passaggi a vuoto, la caduta di Austin e il 12° posto a Jerez per 11 vittorie domenicali.

Tornando alla gara ottima la prestazione di Joan Mir, che riporta la Honda sul podio nella gara di casa dopo il quarto posto della Sprint Race.

Mir ha avuto la meglio su Marco Bezzecchi, che dopo l’incidente in cui era stato coinvolto nella Sprint causato dal suo team-mate Jorge Martin (frattura scomposta della clavicola destra, ndr), ha tirato fuori gli artigli portando la sua Aprilia RS-GP25 davanti alla Ducati GP 24 del VR46 Racing Team dell’italo-brasiliano Franco Morbidelli.

Sesto al traguardo Alex Marquez, unico pilota che poteva ancora rimandare il Titolo di suo fratello Marc. Weekend difficile per il pilota del Gresini Racing che non aveva preso punti nella gara “corta” del sabato e che ha chiuso davanti a Raul Fernandez (unico pilota Aprilia Trackhouse MotoGP Team dopo il forfait di Ai Ogura, ndr), a Fabio Quartararo (Yamaha Factory), a Johann Zarco (Honda LCR) e al rookie Ducati Gresini Fermin Aldeguer, decimo.

A punti anche il nostro Enea Bastianini (KTM Tech3) 11esimo, Brad Binder (KTM Factory), 12simo, il nostro Fabio Di Giannantonio (Ducati GP 25 VR46 Racing Team) 13esimo, Miguel Oliveira (Yamaha Pramac), 14esimo e il rookie Honda LCR, Somkiat Chantra, 15esimo.

Appena fuori dalla zona punti Maverick Vinales (KTM Tech3), Pedro Acosta, che era tra i primissimi quando è arrivato lungo in una curva, rientrando nelle retrovie e Alex Rins (Yamaha Factory).

Ritiri per Luca Marini (Honda Factory) e Jack Miller (Yamaha Pramac, a cui si è rotta la catena, ndr), mentre è caduto senza conseguenze il tester Honda Takaaki Nakagami.

