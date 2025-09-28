Moto2 | Gp Giappone Gara: domina Holgado, Arbolino è sesto

Moto2 Gp Giappone Motegi Gara – Dominio totale di Daniel Holgado che a Motegi “straccia” la concorrenza andando a cogliere da rookie il secondo successo in Moto2 dopo quello di Barcellona.

Il #27 del Team Aspar ha stra-vinto il Gran Premio del Giappone (per lui terzo podio consecutivo, ndr). Scattato dalla seconda casella, ha preso il comando della gara senza più lasciarlo sino alla bandiera a scacchi.

Sul secondo gradino del podio è salito Jake Dixon (Boscoscuro), con il rider del Marc VDS Racing Team che ha sperato sino alla fine il ricongiungimento con il pilota di Sant Vicent del Raspeig, senza però riuscirci.

Terzo al traguardo il brasiliano Diogo Moreira, che in sella alla Kalex dell’Italtrans Racing Team ha battuto per soli 42 millesimi il rookie nonché iridato della Moto3 2024, David Alonso (Aspar).

Quinto al traguardo il pole-man Manuel Gonzalez, che dopo aver perso posizioni al via, è stato poi penalizzato con un long-lap penalty per aver fatto cadere dopo un contatto il nostro Celestino Vietti (i due erano in rimonta e lottavano per la settima posizione, ndr).

Sesto posto per Tony Arbolino, con il pilota del Pramac Racing che è stato anche in lotta per il podio, ma che dopo un errore, ha perso terreno e che ha finito con il braccio destro indolenzito.

Ricordiamo che il pilota di Garbagnate Milanese, dopo Misano si è recato a Barcellona, dove è stato operato all’ospedale universitario Dexeus per la sindrome compartimentale cronica all’avambraccio destro.

In Top Ten anche Barry Baltus (Fantic Racing), settimo, Ivan Ortolà (FRINSA – MSI), Albert Arenas (Gresini) e il rookie Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo).

A punti anche Alonso Lopez (Boscoscuro Beta Tools SpeedRS Team), Marcos Ramirez (Onlyfans American Racing Team), Filip Salac (Marc VDS Racing Team), l’idolo di casa Auymu Sasaki (Rw Racing GP) e un irriconoscibile Aron Canet, solamente 15esimo.

Il pilota Fantic Racing non è ancora matematicamente fuori dalla lotta per il Titolo, ma le ultime prestazioni lo hanno allontanato dalla vetta, distante ora 49 punti e con la seconda posizione persa a favore di Diogo Moreira, con il brasiliano staccato di 34 punti da Gonzalez.

Appena fuori dalla zona punti l’iridato 2024 della Supersport Adrian Huertas (Italtrans Racing Team), mentre oltre a Vietti a terra senza conseguenze anche Zonta van den Goorbergh, Daniel Munoz, Senna Agius, Joe Roberts, Darryn Binder e Izan Guevara.

