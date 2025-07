MotoGP | Gp Germania Sprint Race: Marquez batte Bezzecchi, brutta caduta per Morbidelli

MotoGP Gp Germania Sprint Race – Che sia asciutto o bagnato poco importa, il Sachsenring è “casa” di Marc Marquez, che vince la decima Sprint in stagione dopo aver centrato anche la pole position.

Una vittoria non facile come poteva sembrare sulla carta, un errore alla curva 1 subito dopo la partenza lo ha fatto retrocedere di molte posizioni e successivamente ha corso un grande rischio (l’ennesimo del weekend, ndr) quando ha sorpassato Fabio Quartararo.

La vittoria l’aveva sognata un grande Marco Bezzecchi, che dopo la vittoria di Silverstone (in quel caso fu aiutato dal problema tecnico avuto da Quartararo, che comandava con margine, ndr) e il doppio podio di Assen, ha tenuto duro fino all’ultimo giro, quando non ha potuto resistere al Campione spagnolo. Resta la grande prestazione del “Bez”, che è ormai un protagonista “fisso” della Top Class.

Terzo gradino del podio per l’iridato 2021 della MotoGP Fabio Quartararo, che porta al vertice la Yamaha dopo ultime gare tribolate.

“El Diablo” ha tenuto a bada Fabio di Giannantonio, che in sella alla Ducati GP 25 del VR46 Racing Team ha chiuso quarto, davanti alla Yamaha Pramac di Jack Miller e alla KTM di Brad Binder. Non ha “pagato” l’azzardo della gomma media posteriore tentato da Johann Zarco.

Il francese del Team Honda LCR, che scattava dalla seconda fila, ha subito perso posizioni, chiudendo settimo, davanti ad Alex Marquez (Ducati GP 24), con il pilota del Gresini Racing che per la prima volta in stagione non sale sul podio di una gara Sprint. Più che il dito da poco operato, sembra che sia stato il feeling con la moto a rallentarlo.

A punti anche Pedro Acosta, a lungo protagonista, ma vittima di un lungo nel corso dell’ottavo giro che dalla quarta posizione lo aveva fatto precipitare in 12esima.

Brutta caduta per Franco Morbidelli, che ha perso il controllo della Ducati GP 24 del VR46 Racing Team, rotolando a grandissima velocità nella ghiaia mentre era in seconda posizione. Trasportato al centro medico, si teme per la spalla/clavicola sinistra.

Gara da dimenticare per Pecco Bagnaia (Ducati Factory) , che dopo essersi qualificato 11esimo, ha chiuso 12esimo e mai in lizza per le posizioni di vertice. Luca Marini (Honda Factory) al rientro, ha chiuso 16esimo.

Con questa vittoria Marc Marquez si porta a 319 punti, 78 in più del fratello Alex Marquez e 138 in più del team-mate Pecco Bagnaia. Di Giannantonio scavalca Morbidelli portandosi in quarta posizione a – 177, con l’italo-brasiliano a -180. Marco Bezzecchi è sesto a quota 130 punti, 189 in meno del capo-classifica.

5/5 - (5 votes)