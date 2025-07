MotoGP | GP Germania 2025: Sprint Race in DIRETTA (live e foto)

Report Sprint Race GP Germania MotoGP 2025

🏁 BANDIERA A SCACCHI! Podio Sprint: Marc Marquez, Marco Bezzecchi, Fabio Quartararo

GIRO 15 (ULTIMO GIRO) – Bezzecchi e Marc Marquez vicinissimi, Marc Marquez al comando! Lo spagnolo allunga subito e va a vincere la decima Sprint della stagione davanti a Bezzecchi e Quartararo

GIRO 14 – Top Ten BEZZECCHI, Marc MARQUEZ, QUARTARARO, Di GIANNANTONIO, MILLER, BINDER, Alex MARQUEZ, ZARCO, ALDEGUER e ACOSTA.

GIRO 13 – Si avvicina l’otto volte iridato, ora solo mezzo secondo separano i due piloti

GIRO 12 – Abbassa Marc Marquez, che guadagna più di 6 decimi sul pilota Aprilia

GIRO 11 – Tiene duro il pilota Aprilia, Marquez non guadagna in questo giro, mentre “Diggia” guadagna su Quartararo

GIRO 10 – Bezzecchi perde due decimi ma tiene duro, il suo vantaggio è superiore al secondo

GIRO 9 – Marc Marquez passa Quartararo ma prende un grande rischio! Persa aderenza e appoggio della pedana, ma è secondo. Parte ora la caccia a Bezzecchi

GIRO 8 – Bezzecchi sempre in testa, ma Marc Marquez ha messo il “turbo”, 1:28.826, sei decimi recuperati a Quartararo. Lungo di Acosta! Il pilota KTM rientra 13esimo

GIRO 7 – “Bez” comanda, con Marc Marquez alla caccia della Yamaha di Quartararo. Di Giannantonio recupera su Acosta

GIRO 6 – Bezzecchi ha un vantaggio di 1.363s su Quartararo, seguono Marc Marquez, Acosta, Di Giannantonio, Miller, Alex Marquez, Binder, Zarco e Aldeguer. Bagnaia è 12esimo, Marini 16esimo. Giro veloce di Marc Marquez

GIRO 5 – Bezzecchi guida su Quartararo, Marc Marquez (che ha appena passato Di Giannantonio) ed Acosta, con il pilota KTM che infila il romano. Morbidelli al medical center.

GIRO 4 – Giro veloce di Quartararo, secondo dietro a Bezzecchi

GIRO 3 – Giro veloce di Bezzecchi, Morbidelli è sempre secondo davanti a Quartararo, Di Giannantonio e Marc Marquez. Brutta caduta di Morbidelli, curva 8, tuta aperta per l’italo-brasiliano

GIRO 2 – Bezzecchi guida su Morbidelli, seguono Quartararo, Di Giannantonio e Marc Marquez. Bagnaia in difficoltà è 12esimo, due posizioni dietro a Zarco

GIRO 1 – Partenza e via! Buona partenza di Marc Marquez che però va largo alla prima curva. Bezzecch in testa davanti a Morbidelli, Quartararo e Marc Marquez In difficoltà Zarco con la media

15:12 Parte il giro di formazione! Sono 15 i giri da completare

Al momento non piove ma la pista è bagnata

15:07 Tutti con media all’anteriore tranne Ogura (soft) e tutti con soft al posteriore tranne Zarco e Marini che scelgono la media

Prima partenza dalla prima fila con l’Aprilia per Marco Bezzecchi

What can Bez do from the front row for the first time in 2025? 👀#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/WnA9a6hL3S — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 12, 2025

Piloti in griglia di partenza, Marc Marquez potrebbe centrare la decima vittoria nelle Sprint stagionali

Assente Maverick Vinales, che nella caduta delle qualifiche ha riportato una micro-frattura alla spalla.

Sending best wishes to Maverick after his Q2 crash 💪 That means no @tech3racing bikes out there 😔#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/wMuVybeP88 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 12, 2025

Diretta Sprint Race GP Germania – Amici di MotoGrandPrix, rieccoci collegati con il circuito del Sachsenring dove, a partire dalle 15:00 si disputerà l’undicesima Sprint Race della MotoGP 2025, quella del Gran Premio di Germania.

Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della mini race, con diretta testuale e aggiornamenti in tempo reale dal circuito.

Davanti a tutti, scatterà Marc Marquez, che sotto una pioggia battente ha ottenuto la settima pole stagionale, ottava al Sachsenring, 73esima in MotoGP, 101esima in carriera. In prima fila anche Johann Zarco e Marco Bezzecchi.

Seconda fila per Franco Morbidelli, Pedro Acosta e Alex Marquez. Terza fila per Fabio Quartararo, Fabio Di Giannantonio e Jack Miller. Quarta per Brad Binder, per un’irriconoscibile Pecco Bagnaia e per Maverick Vinales (il pilota del Team KTM Tech3 è passato al centro medico dopo una caduta e non è rientrato ai box, ndr)

DIRETTA SPRINT RACE GP GERMANIA DALLE 15:10