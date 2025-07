MotoGP | GP Germania Sprint Race, Marc Marquez: “Vittoria per Dall’Igna”

GP Germania Ducati MotoGP 2025 – Marc Marquez come da pronostico vince la Sprint Race del Gran Premio di Germania corso al Sachsenring, decimo successo Sprint della stagione.

L’otto volte iridato della Ducati, dopo aver conquistato la pole position, la settima stagionale, 73esima in MotoGP, 101esima in carriera, ottava sul circuito tedesco, ha battuto Marco Bezzecchi e Fabio Quartararo.

Dopo aver commesso un errore alla prima curva dopo la partenza, il #93 della Ducati ha recuperato posizioni, sferrando il sorpasso decisivo nei confronti di Bezzecchi all’ultimo giro.

Un “regalo” al Direttore Generale di Ducati Corse Gigi Dall’Igna, che oggi compie gli anni e che è assente al Sachsenring. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Marc Marquez Sprint Race GP Germania MotoGP 2025

“Alla prima curva e nei primi due giri facevo fatica, non riuscivo a mettere le gomme in temperatura. Dopo piano piano mi sono trovato bene, ho preso qualche rischio per prendere Bezzecchi, ma oggi ci stava perché è il compleanno del capo (Gigi Dall’Igna, ndr) e la vittoria è per lui. Ho staccato tardi, non ho preso bene il riferimento, ho lasciato il freno tardi, ma le gomme non erano in temperatura, ho girato tardi. Potevo tenerla più stretta ma con più rischio. Oggi siamo felici, ma ho rischiato troppo, come sapete sto lavorando con il mio autocontrollo, il secondo posto sarebbe stato buono ma Marc è Marc!”

Foto: Michelin

4.7/5 - (7 votes)