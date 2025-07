MotoGP | GP Germania Sprint Race, Marini: “Contento di aver finito la gara”

MotoGP Sprint Race Sachsenring – Luca Marini ha concluso la Sprint Race del Gran Premio di Germania in sedicesima posizione. Il pilota della Honda, tornato a gareggiare dopo tre gare di stop causa infortunio, ha ammesso di essere contento di aver portato la gara al termine, avvantaggiato anche dalla gara bagnata.

Dichiarazioni Luca Marini, Sprint Race GP Germania

“Sono felice di aver completato l’intera Sprint, sono riuscito a capire bene la mia condizione. Sto comunque compensando la mia mancanza di forza con altre zone e il bagnato ha sicuramente reso tutto più gestibile. Onestamente, le nostre prestazioni non erano legate alla mia forma fisica. Al mattino la gomma media era molto forte, ed è per questo che io e Zarco siamo andati con quella ma il feeling non era lo stesso. Dobbiamo controllare stasera e riprovare domani. Se al mattino è ancora bagnato proveremo la soft, ma vediamo come si comporta il meteo durante la notte”