MotoGP | GP Germania Gara, Vinales: “Non abbiamo visto anomalie, semplicemente ho perso aderenza al posteriore”

MotoGP GP Germania Sachsenring Aprilia – Maverick Vinales ha chiuso il Gran Premio di Germania, nona tappa della MotoGP 2024, in dodicesima posizione.

Al via dal settimo posto in griglia, Maverick Viñales si è subito inserito nel gruppo di testa, dimostrando un passo gara veloce e costante. Al settimo giro, purtroppo, il pilota spagnolo è andato lungo alla curva 8 mentre era sesto, rientrando in pista in diciottesima posizione. Nonostante questa difficoltà, Maverick è riuscito a rimontare fino alla dodicesima posizione.

Dichiarazioni Maverick Vinales GP Germania Sachsenring Aprilia MotoGP 2024

“Ho frenato alla curva 8 e ho rischiato un high-side, sono quindi andato lungo uscendo di pista. Abbiamo guardato i dati e non abbiamo visto anomalie, semplicemente ho perso aderenza al posteriore. È un vero peccato perché avevo un ottimo passo gara. Dobbiamo cercare di impostare meglio il fine settimana, perché la moto cambia tanto rispetto a quando si corre da solo o in gruppo.”

