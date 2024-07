MotoGP | GP Germania Gara, Quartararo: “Oggi è andata molto meglio del previsto”

MotoGP Yamaha Monster – Fabio Quartararo ha chiuso il Gran Premio di Germania in decima posizione.

Quartararo è partito dalla quattordicesima posizione in griglia ha lottato con la sua Yamaha fino all’undicesima posizione per la quale ha poi continuato a battagliare con Pedro Acosta, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio. Con Maverick Viñales uscito di pista al 7° giro e Di Giannantonio costretto al ritiro al 9° giro, Quartararo si è ritrovato presto di nuovo dodicesimo. Da quel momento in poi per il francese è diventata una corsa solitaria. Tuttavia ha continuato a spingere e ha ridotto costantemente il divario rispetto al pilota che lo precedeva.

Dichiarazioni Fabio Quartararo GP Germania Sachsenring MotoGP 2024

“È stato un GP difficile, ma oggi è andata molto meglio del previsto. Ci manca molto all’inizio con le gomme nuove, ma ho finito più o meno con la stessa distanza dal vincitore che avevo nello Sprint di ieri, quindi penso che sia abbastanza buono. Sappiamo dove possiamo migliorare. Penso che la seconda parte della stagione sarà migliore e penso che miglioreremo. Abbiamo fatto progressi dall’inizio dell’anno. Stiamo lavorando duro e non si può ancora dire dai risultati, ma siamo sulla buona strada e speriamo che possiate vedere presto i passi che abbiamo fatto.”

4.6/5 - (41 votes)