MotoGP | Gp Germania Gara, Acosta: “Siamo soddisfatti della prima metà della stagione”

MotoGP KTM GASGAS – Pedro Acosta ha chiuso la gara “lunga” del Gran Premio di Germania in settima posizione.

Dopo la caduta verso la fine della sprint, Pedro Acosta era ansioso di tornare a correre domenica con il chiaro obiettivo di affrontare la pausa estiva con una nota dolce. Una gara a centro combattutissima ha riportato il sorriso sul volto del giovane rookie che va in vacanza con qualche rammarico in meno.

Dichiarazioni Pedro Acosta Gp Germania Sachsenring MotoGP 2024

“Nel complesso è stata una gara dura, dopo un fine settimana con alcuni problemi, ma in qualche modo è stato bello avere queste difficoltà prima di andare in fabbrica in Austria la prossima settimana, dato che saremo in grado di lavorare su queste insieme. Nel complesso siamo soddisfatti della prima metà della stagione, abbiamo fatto progressi gara dopo gara, ma c’è ancora molta strada da fare!”

