MotoGP | Gp Germania: dominio Marquez, stravince Marc, Alex 2°, Bagnaia a podio

MotoGP Gp Germania Gara – Vittoria nella Sprint Race bagnata del Sachsenring e dominio totale nella gara “lunga” asciutta della domenica per Marc Marquez, che vince per distacco il Gran Premio di Germania, 11esimo appuntamento della MotoGP 2025.

Il pilota di Cervera festeggia le 200 partenze in MotoGP con la 69esima vittoria in Top Class, 95esima in carriera, arrivata dopo la pole e uno start perfetto. Una prima posizione mai lasciata che lo ha porta ad allungare ancora in Campionato. Per l’otto volte iridato nona vittoria in Top Class sul circuito tedesco, 12esima in carriera.

Tante le cadute, su tutte quelle di Fabio di Giannantonio (Ducati GP 25 VR46 Racing Team), scivolato alla curva 1 nel corso del 18esimo giro mentre era secondo, quella di Marco Bezzecchi (Aprilia Factory), avvenuta nel corso del 21esimo giro sempre alla curva 1 mentre era seconda dopo la caduta di “Diggia” e quelle di Johann Zarco (Honda LCR, anche lui curva 1), mentre era sesto e quella in precedenza di Pedro Acosta (KTM Factory, caduto alle curva 3, ndr).

Primo degli “altri” è stato suo fratello Alex Marquez (al 100esimo start in MotoGP, ndr), che a distanza di pochi giorni dall’operazione al dito della mano sinistra fratturato ad Assen, ha corso una grande gara, chiusa davanti al nostro Pecco Bagnaia, terzo al traguardo dopo la debacle della Sprint Race. Un buon risultato per il tre volte iridato, che però paga un gap dal suo team-mate di Marc Marquez di ben 7.080s in 30 giri.

Quarto al traguardo e primo pilota con moto giapponese Fabio Quartararo, che dopo il podio della Sprint porta la Yamaha Factory davanti alla Ducati GP 24 del Gresini Racing del rookie Fermin Aldeguer.

Grande la gara di Luca Marini, che al rientro dopo il terribile incidente avvenuto in un test per la 8 Ore di Suzuka, chiude sesto, miglior pilota della Honda. Un bel rientro per il pesarese che ha avuto la meglio sulla KTM Factory di Brad Binder, sulla Yamaha Pramac di Jack Miller, sull’Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez e sulla Yamaha Factory di Alex Rins.

Da segnalare la doppia caduta del tester Aprilia Lorenzo Savadori, quella di Miguel Oliveira e quella di Ai Ogura, che ha coinvolto l’incolpevole Joan Mir.

Non hanno preso parte alla gara Enea Bastianini (infiammazione dell’appendicite, non è neanche partito dall’Italia, ndr), Maverick Vinales (problema alla spalla dopo la caduta in Q2, ndr) e Franco Morbidelli, vittima di una terribile caduta nella Sprint Race e anche lui con un problema alla spalla.

Con questa vittoria Marc Marquez allunga ulteriormente in Campionato, portandosi a quota 344 punti, 83 in più di suo fratello Alex e 147 in più del team-mate Pecco Bagnaia. Quarta e quinta posizione per Di Giannantonio e Morbidelli, staccati di 202 e 205 punti.

