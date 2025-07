SBK | GP Donington, Superpole Race: Vince Razgatlioglu su Bulega

Risultati Superpole Race Donington – Toprak Razgatlioglu ha conquistato la vittoria nella Superpole Race del Gran Premio di Donington. Il pilota BMW (che regala il 100esimo podio alla casa tedesca), ha avuto la meglio sul suo diretto rivale in campionato, Nicolò Bulega (Aruba Racing) e sul pilota di casa, Sam Lowes (Marc VDS Racing).

Quarta posizione per l’altro pilota del team Aruba Racing, Alvaro Bautista, davanti alla Yamaha di Andrea Locatelli (Pata Maxus) che ha dato vita ad una bella lotta con il suo compagno di squadra, Jonathan Rea, sesto al traguardo.

Settimo Danilo Petrucci (Barni Spark Racing), seguito dalla Yamaha di Garrett Gerloff. A chiudere la Top 10, troviamo la Ducati di Andrea Iannone (Team Pata Go Eleven) e la Yamaha di Dominique Aegerter.

Gli altri italiani: 14° Axel Bassani e 15° Yari Montella.

Caduta per Michael Van Der Mark e Iker Lecuona (piloti OK), ritiro per Scott Redding.

Superpole Race GP Donington, la classifica finale

