Moto2 | Gp Germania Gara: successo di Oncu, Baltus chiude secondo, Dixon a podio

Moto2 GP Germania Gara – Una bandiera rossa a sei giri dalla fine ha decretato la fine del Gran Premio di Germania classe Moto2, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2025 corso al Sachsenring.

In quel momento momento in testa c’era Deniz Oncu (Red Bull Ajo) che va così a vincere la seconda gara della stagione dopo Aragon, quinta in carriera. Secondo gradino del podio per Barry Baltus, con il pilota Fantic Racing al quinto podio in Moto2. Sul terzo gradino del podio il pole-man Jake Dixon (Marc VDS Racing Team).

La bandiera rossa è stata esposta per la rottura dell’air-fence dovuta al tamponamento di Marcos Ramirez (Onlyfans American Racing Team) nei confronti della moto di Albert Arenas (Gresini Racing), con la moto di quest’ultimo che ha rotto gli air-fence.

Quarto al traguardo il leader della classifica Mondiale Manuel Gonzalez (Intact GP), che beneficia anche delle cadute di Tony Arbolino, con il pilota del Pramac Racing caduto nel corso del settimo giro mentre era secondo e Diogo Moreira (Italtrans Racing Team), che dopo una rimonta pazzesca dal 25esimo al quarto posto, ha centrato Jake Dixon, andando largo.

Nel rientrare in pista il brasiliano (vincitore ad Assen, ndr) è stato centrato dall’incolpevole David Alonso (Aspar, iridato 2024 della Moto3, ndr), entrambi a terra e poi al Medical Centre.

Ottima la rimonta di Celestino Vietti (Boscoscuro Folladore SpeedRS Team), che partito dalla 18esima casella, chiude quinto, davanti a Joe Roberts (Onlyfans American Racing Team), ad un dolorante (colpo alla mano in prova, ndr) Aron Canet (Fantic Racing) ed Izan Guevara (Pramac Racing). Chiudono la Top Ten Ayumu Sasaki (RW Racing GP) e Filip Salac (Marc VDS Racing Team).

A punti anche Senna Agius (Intact GP, per lui doppio long lap penalty per jump-start, ndr), Daniel Holgado (Aspar), Ivan Ortolà (FRINSA – MSI), Jorge Navarro (Forward Factory Team) e Darryn Binder (Gresini).

In classifica Manuel Gonzalez si porta a 172 punti, 9 in più di Canet e 44 più di Moreira. Dixon è quarto a -58.

