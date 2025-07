MotoGP | GP Germania Gara, Alex Marquez: “Contento di aver tenuto dietro Bagnaia”

GP Germania Ducati Gresini MotoGP 2025 – Dopo la difficile Sprint Race corsa sabato, Alex Marquez ha corso una grande gara “domenicale” al Sachsenring, teatro del Gran Premio di Germania, 11esima tappa della MotoGP 2025.

Complice le cadute di qualche pilota che gli era davanti, su tutte quelle di Fabio di Giannantonio e Marco Bezzecchi, il più piccolo dei fratelli Marquez porta a casa un prezioso secondo posto a pochi giorni di distanza dall’operazione alla mano sinistra infortunata ad Assen.

Al suo 100esimo start in Top Class, il #73 della Ducati centra un risultato insperato dopo l’incidente del Sachsenring. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Alex Marquez Gara GP Germania MotoGP 2025

“Non ho avuto molto dolore al dito. Solo un po’ di stanchezza, sono riuscito a tenere Pecco dietro e sono contento. Vediamo se possiamo arrivare a Brno in condizioni migliori. Con l’asciutto sei più sicuro sulla moto, oggi siamo stati fortunati perchè sono caduti dei piloti davanti a noi, ma sono le gare. Adesso dobbiamo fare il massimo per arrivare meglio a Brno che è una delle piste dove ero veloce, adesso mi hanno detto che c’è molto grip dopo la riasfaltatura. Vediamo quanto possiamo migliorare in pochi giorni.”

