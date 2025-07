MotoGP | GP Germania Gara, Bagnaia: “Non mi piace finire terzo”

GP Germania Ducati MotoGP 2025 – Pecco Bagnaia dopo la debacle della Sprint Race, chiusa in 12esima posizione, torna sul podio al Sachsenring, teatro del Gran Premio di Germania, 11esima tappa e giro di boa della MotoGP 2025.

Un terzo posto arrivato anche grazie alle cadute di chi gli era davanti, in particolare quelle dei connazionali Fabio di Giannantonio e Marco Bezzecchi e che non soddisfa il tre volte iridato, che lo ha sottolineato quando è stato intervistato da Sky Sport.

Il distacco dal team-mate Marc Marquez è veramente ampio, in 30 giri in una pista corta come quella tedesca, ha preso 7 secondi, esattamente 7.080s.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Gara GP Germania MotoGP 2025

“La gara di ieri rimane fissa. Oggi siamo riusciti a partire bene, con una buona reazione al semaforo. Era veramente dura, con il davanti si rischiava tanto, non si riusciva a fare lo stesso ritmo del venerdì. La gara è stata simile a tante altre, ero lì, mi sono avvicinato poi rilasciavo. Non importa da dove parto, finire le gare terzo non mi piace. Bisogna guardare positivo, sono abbastanza soddisfatto del risultato, ero convinto che avrei potuto lottare per il podio. Dopo sono successe tante cose, tanti piloti hanno commesso errori e per noi è stato complicato arrivare fino alla fine. A parte Marc, io e Alex eravamo molto simili nel passo. Bisogna fare dei passi avanti, dando dati alla squadra, troveremo la strada più facilmente. Più le gomme si consumano, più faccio fatica. In generale sono sempre stato molto bravo a gestire il consumo della gomma, adesso arrivo che non ne ho di più per arrivare alla fine. Ci stiamo lavorando e questo è il motivo per il quale sul bagnato faccio fatica

