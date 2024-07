MotoGP | GP Germania Gara, Mir: “Dobbiamo capire cosa è successo”

MotoGP GP Germania Sachsenring Repsol Honda – Joan Mir ha chiuso il Gran Premio di Germania in 18esima posizione.

Joan Mir ha mostrato la determinazione di un campione continuando a lavorare instancabilmente con la sua squadra per migliorare le sue fortune. Sarebbe stata una terza ed ultima giornata complicata per il #36, che ha ottenuto il 18° posto dopo le penalità post-gara, ancora alla ricerca del passo successivo nella messa a punto della sua Honda RC213V. Il lavoro per capire cosa sia successo è iniziato immediatamente quando si è seduto con la sua squadra e ha iniziato a esaminare i dati.

Dichiarazioni Joan Mir GP Germania Sachsenring Honda Repsol MotoGP 2024

“Dobbiamo sfruttare questo fine settimana per capire cosa è successo e come evitarlo in futuro. Ancora una volta non sono riuscito a sfruttare tutto il mio potenziale e ho faticato più degli altri piloti Honda. Una gara lunga, dura e da cui imparare molto. Io e il team abbiamo già esaminato i dati e abbiamo alcune idee su cosa cambiare in futuro. Non smettiamo di lavorare, non smettiamo di provarci e puntiamo a tornare a Silverstone più forti”.

