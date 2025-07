MotoGP | GP Germania 2025: la Gara in DIRETTA (live e foto)

Diretta GP Germania – Amici di MotoGrandPrix, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito del Sachsenring, dove, a partire dalle 14:00, scatterà il Gran Premio di Germania!! Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti con diretta testuale e aggiornamenti in tempo reale dal circuito.

Davanti a tutti, partirà la Ducati di Marc Marquez, che condividerà la prima fila Johann Zarco e Marco Bezzecchi. In Seconda fila sarebbe dovuto partire Franco Morbidelli, che però nella terribile caduta avvenuta nella Sprint Race ha riportato una forte contusione alla clavicola sinistra e che è già tornato in Italia.

L’italo-brasiliano lascia quindi “libera” la quarta casella, che sarà occupata da Pedro Acosta, che avrà accanto a se Alex Marquez e Fabio Quartararo. Terza fila per Fabio Di Giannantonio, Jack Miller e Brad Binder. Assente anche Maverick Vinales, che ha avuto un problema alla spalla sinistra in una caduta avvenuta nella Q2.

DIRETTA GP GERMANIA DALLE 14:00